I Racconti Sonori di Luca Barbarossa a San Felice Circeo

SAN FELICE CIRCEO – Luca Barbarossa torna nel suo luogo del cuore con un concerto gratuito voluto dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Circeo. Il cantautore romano omaggerà San Felice Circeo il 24 luglio (ore 21:30) nei Giardini di Vigna la Corte con lo spettacolo Racconti Sonori che sta girando l’Italia, un evento musicale di grande richiamo che unisce le canzoni più celebri dell’artista a narrazioni inedite e momenti di intima condivisione con il pubblico.

“Il luogo scelto per l’ evento aggiunge ulteriore valore alla serata – dicono dal Comune in una nota – I Giardini di Vigna la Corte rappresentano infatti una delle cornici più suggestive del territorio, immerse nel verde e nella storia, e caratterizzate da un’atmosfera che ben si sposa con la dimensione intima e raccolta dello spettacolo proposto dall’artista”.

L’ingresso al concerto è completamente gratuito, perché l’ Amministrazione ha voluto rendere l’evento accessibile a tutti.