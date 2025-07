Ventotene, giornata speciale per i ragazzi di LiberAutismo

Inclusione, bellezza e solidarietà: sono questi gli ingredienti della giornata vissuta domenica 13 luglio sull’isola di Ventotene, dove l’associazione culturale MonteCristo ha regalato un’esperienza unica ai ragazzi e alle ragazze di LiberAutismo. L’evento è stato reso possibile grazie ai fondi raccolti durante la campagna pasquale delle uova solidali, il cui ricavato è stato interamente devoluto all’associazione impegnata nel supporto di persone con disturbo dello spettro autistico.

La giornata ha avuto inizio con un saluto istituzionale, per poi proseguire con un tour esplorativo dell’isola: natura, storia e memoria si sono intrecciate in un’esperienza immersiva pensata per offrire un momento di scoperta e socializzazione fuori dalla routine quotidiana. Obiettivo dichiarato: lanciare un messaggio forte sulla necessità di promuovere, con il contributo di istituzioni, associazioni e cittadini, percorsi concreti di integrazione sociale e lavorativa per le persone autistiche.

Grande la soddisfazione espressa dai promotori dell’iniziativa, Antonio Costanzo e Marco Di Vasta, che a nome dell’associazione MonteCristo hanno ribadito l’impegno a favore di progetti inclusivi e capaci di generare un impatto reale sul territorio.