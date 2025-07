Il Comune di Minturno celebra l’Anno Santo con le visite guidate gratuite alle Chiese cittadine

MINTURNO – In occasione dell’Anno Santo, il Comune di Minturno promuove il programma di visite guidate gratuite “Giubileo a Minturno tra collina e mare”, per valorizzare il patrimonio storico, artistico e religioso custodito nelle Chiese del territorio. Un percorso che unisce cultura e spiritualità.

Dopo le prime due tappe, che hanno visto esplorare la Chiesa di San Francesco e la ‘Cattedrale’ di San Pietro a Minturno (6 luglio), e la Chiesa Parrocchiale di San Leonardo Abate a Tufo (12 luglio), il calendario prosegue con la visita in programma il 20 luglio nella Chiesa Parrocchiale di San Nicandro Martire a Tremensuoli;.

“Il programma di visite guidate gratuite ‘Giubileo a Minturno tra collina e mare’ rappresenta un’occasione straordinaria per potenziare l’attrattività turistica del nostro territorio ― dichiara l’Assessore al Turismo Giuseppe Pensiero ― Attraverso la valorizzazione delle nostre chiese, veri e propri scrigni di storia e arte, offriamo ai visitatori un’immersione profonda nella cultura e nella spiritualità locale. Questa proposta ― aggiunge l’Assessore Pensiero ― è pensata per arricchire l’offerta ricettiva e dare nuovi stimoli ai flussi turistici, invitando a scoprire un lato inedito e affascinante di Minturno e le sue frazioni, sia per chi soggiorna sulla costa che per chi esplora l’entroterra”.

LE ALTRE TAPPE – Il 26 luglio, Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Infante; 10 agosto, Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe a Pulcherini; 16 agosto, Chiesa Parrocchiale di San Biagio a Marina di Minturno; 22 agosto, Chiesa Parrocchiale di Sant’Albina e Chiesa Parrocchiale dell’Immacolata a Scauri; si conclude il 7 settembre con il tour alla Chiesa di Maria SS. della Libera e Chiesa di SS. Annunziata a Minturno.

Le visite guidate, condotte dalla guida turistica Valentina Treglia, sono gratuite e aperte a tutti: “È un onore e un piacere accompagnare i visitatori in questo viaggio attraverso la storia e la fede a Minturno ― afferma ― Ogni chiesa racchiude storie uniche, opere e iconografie di grande valore. Poterle condividere, specialmente in un’occasione così speciale come l’Anno Santo, rende ogni visita un’esperienza davvero emozionante”.

Per prenotare la propria partecipazione, è sufficiente contattare la guida Valentina Treglia via WhatsApp al numero: 347 0720049. Per i possessori della Welcome Card il posto è garantito, previa prenotazione entro 24 ore dalla data dell’evento.