Latina, terminato il restyling dell’isola pedonale, il Comune lancia la Notte Rosa

LATINA – Con la resina grigio chiara posata sull’asfalto e la definizione anche visiva degli spazi per le nuove sedute in marmo, si completa il restyling dell’isola pedonale di Latina. Lasciate le critiche alle spalle (non poche quelle sollevate dai cittadini in questi mesi di lavori), l’amministrazione comunale lancia ora il primo evento: la Notte Rosa del 18 luglio per la rassegna di eventi “Latina Estate 2025”.

“I lavori sono ormai pressoché conclusi – afferma l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio – restano solo pochi dettagli tecnici, ma lo spazio è pienamente restituito alla città. Un risultato concreto e visibile frutto di un intervento che, come già detto, non è una riqualificazione definitiva, ma un primo passaggio per dare ordine e dignità in uno degli spazi più centrali e simbolici della nostra città. Un ringraziamento sincero va all’architetto Teresa Alvino, presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Latina, insieme agli architetti Patrizia Marchetto e Antonio Campagna, per aver progettato e seguito con cura questo intervento”.

“Il progetto “Latina, le radici del rinnovamento” – aggiungono dal Comune – ha visto la posa delle fioriere e delle panchine smart, dotate di sistema di ricarica elettrica per cellulari e prese Usb, dei totem informativi, degli arredi e la piantumazione definitiva (in vaso, ndr) degli ulivi, che caratterizzano il nuovo volto di Corso della Repubblica, via Pio VI e via Eugenio Di Savoia. L’asfalto è stato schiarito con la stesura di una resina, in modo da uniformare la superficie stradale e migliorare l’estetica complessiva della zona, e le aree delle sedute sono delimitate da strisce decorative che ne evidenziano la presenza e migliorano l’integrazione con l’ambiente urbano”.

“Vorrei sottolineare con forza – conclude Muzio – un principio che guida ogni scelta di questa amministrazione: un luogo pubblico ha senso solo se è vissuto, solo se accadono cose. L’isola pedonale non è soltanto arredo urbano: è uno spazio di relazione, di incontro, di cultura, di commercio, di espressione e come tale la dobbiamo interpretare. Ecco perché, fin da ora, stiamo costruendo una programmazione di eventi, mostre, attività culturali e artistiche che renderanno questo luogo vivo tutto l’anno. La Notte Rosa di venerdì prossimo ne costituisce l’inizio. In qualità di assessore all’Urbanistica, ritengo sia fondamentale sostenere tutte le iniziative che valorizzino l’architettura, la storia urbana e l’identità della nostra città. La nuova isola pedonale è un punto di partenza e, con la Notte Rosa per la quale ringrazio il collega assessore al Turismo Gianluca Di Cocco, cominciamo a viverla davvero”.