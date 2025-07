Il Festival Internazionale del Circo chiama a raccolta creativi e narratori per l’edizione 2025

Dal 16 al 20 ottobre 2025, il grande tendone del International Circus Festival of Italy tornerà a svettare in città per accogliere la sua ventiseiesima edizione. Anche quest’anno, il Festival non si limiterà a portare in pista i migliori artisti circensi del panorama internazionale ma apre le porte a pittori, fotografi, scultori, autori e collezionisti, grazie a due iniziative collaterali che si candidano a diventare il cuore pulsante della creatività: il “Circus Expo” e il “Caffè letterario a tema circense”. Due appuntamenti, due visioni, un’unica grande occasione: raccontare il circo in tutte le sue forme espressive. È ufficialmente partita la call per le candidature. Fino alle ore 18.30 del 31 agosto 2025, sarà possibile proporsi per partecipare come espositore al Circus Expo o come autore-relatore al Caffè letterario, semplicemente scrivendo a press@festivalcircolatina.com. La partecipazione è libera e gratuita, e si rivolge a chiunque abbia qualcosa da raccontare, mostrare o condividere sul tema circense.

Il “Circus Expo”: l’arte che racconta il Circo

Curato dalla dottoressa Lucia Orlacchio, esperta in progettazione culturale, il “Circus Expo” giunge quest’anno alla sua quattordicesima edizione. Un progetto espositivo che supera il semplice concetto di mostra; qui il Circo diventa soggetto e pretesto per esplorare l’arte visiva in tutte le sue declinazioni. Quadri, sculture, fotografie, oggetti da collezione, modellini e installazioni troveranno casa nella cittadella del Circo, tra spettacoli, applausi e pubblico internazionale. Un racconto corale e visivo che celebra la bellezza, la nostalgia e l’energia dell’arte circense.

Il “Caffè letterario”: dove il Circo diventa parola

Il secondo polo culturale del Festival sarà invece la dodicesima edizione del Caffè letterario a tema circense, che si svolgerà venerdì 17 ottobre alle ore 18.00 nel foyer dell’International Circus Festival of Italy. Curato dalla giornalista Dina Tomezzoli, volto noto della divulgazione culturale, l’incontro prenderà la forma di un caffè condiviso tra lettori, scrittori e spettatori incuriositi. Una tazza di caffè e un libro in mano, ascoltando autori che hanno saputo dare voce all’immaginario del Circo; narrativa, poesia, saggistica e letteratura di settore che troppo spesso sfuggono al grande pubblico ma che racchiudono un patrimonio culturale sorprendente. Un momento di incontro e riflessione, che unisce passione e parola, approfondimento e leggerezza.

Il Festival rinnova così il suo impegno ad essere non solo grande spettacolo dal vivo, ma contenitore culturale multidisciplinare, in grado di far dialogare arti, linguaggi e pubblici differenti. Il Circo non è solo pista e acrobazie, ma anche sguardo, memoria, studio e ispirazione. Per chi vorrà esserci da protagonista; come espositore al “Circus Expo”, o come relatori-autore al “Caffè letterario a tema circense” potrà contattare gli uffici di produzione del Festival entro e non oltre le ore 18.30 del 31 Agosto 2025 comunicando la propria candidatura via e-mail all’indirizzo press@festivalcircolatina.com.