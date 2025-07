Libri nel Parco, Doppio appuntamento con Luigi De Magistris e Francesca Polidoro

Prosegue con grande partecipazione l’undicesima edizione della rassegna “Libri nel Parco – quando la cultura incontra la natura”, ideata e organizzata dall’Associazione Sabaudia Culturando, in collaborazione con il socio onorario Licia Pastore, con il patrocinio della Provincia di Latina, il sostegno della Città di Sabaudia e della BCC del Circeo e Privernate. Gli incontri si svolgeranno come sempre presso il Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni”, sede della Biblioteca comunale “Feliciano Iannella”, con inizio alle ore 21:30.

Martedì 29 luglio: Luigi De Magistris presenta “Poteri Occulti” (Fazi Editore)

Protagonista sarà Luigi De Magistris, già magistrato e sindaco di Napoli, che presenterà il suo saggio “Poteri Occulti”. In dialogo con il giornalista Vittorio Buongiorno, l’autore affronterà temi centrali della nostra storia recente, dai rapporti tra mafia e Stato alla corruzione istituzionalizzata, fino all’attualità politica. Un libro-denuncia che fa luce sulle interferenze dei poteri invisibili nella democrazia italiana e lancia un appello forte alla coscienza civile.

Mercoledì 30 luglio: Francesca Polidoro presenta “La barca tra le stelle” (Miranda Editrice)

Un’intensa storia di migrazione raccontata attraverso gli occhi della piccola Leila e di suo padre Samir, in fuga dalla guerra. Durante la traversata, Leila inventa storie per sé e per gli altri bambini, trasformando la paura in speranza, il dolore in sogno. Attraverso l’immaginazione, Leila riesce a trasportare tutti “verso le stelle”. Un libro che celebra la forza delle parole nei momenti più bui. A dialogare con l’autrice sarà la giornalista Licia Pastore.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.