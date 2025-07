Sea Swing Festival, in arrivo la seconda parte dell’evento dedicato alle atmosfere anni ’50

Pronti per la seconda parte del Sea Swing Festival, il nuovo appuntamento musicale che sta animando il litorale di Latina. La musica ha risuonato forte e chiara durante le prime tre serate trasformando Piazza dei Navigatori, a Foce Verde, in un autentico angolo d’America anni ’40 e ’50. Un pubblico numeroso e variegato ha risposto con entusiasmo, confermando il desiderio diffuso di momenti di condivisione, cultura e leggerezza.

«Il successo del Sea Swing Festival conferma quanto sia importante offrire eventi di qualità che uniscano musica, cultura e divertimento in un contesto suggestivo come la marina di Latina – ha dichiarato Gianluca Di Cocco, Assessore al Turismo di Latina – È bello vedere turisti, famiglie, bambini e cittadini vivere insieme momenti di spensieratezza e condivisione. Questo festival rafforza il senso di comunità e valorizza il nostro territorio come luogo accogliente, vivace e ricco di opportunità di scoperta e svago per tutti».

Il Festival, promosso dall’associazione ASDC FAP con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune di Latina – Assessorato al Turismo, torna ora con la sua seconda e ultima parte, in programma da giovedì 31 luglio a sabato 2 agosto, sempre a ingresso gratuito. Il palco di Piazza dei Navigatori è pronto ad accogliere altri tre appuntamenti al ritmo travolgente dello swing; Giovedì 31 luglio aprirà la pista la Mikely Family Band, formazione che riporta in vita l’anima spensierata dell’Italia degli anni ’50, con coreografie vintage, costumi d’epoca e tanto ritmo. Venerdì 1° agosto sarà la volta de Le Swingeresse, trio vocale tutto al femminile, che incanterà il pubblico con armonie raffinate e un repertorio che spazia dai grandi classici dello swing fino alle hit pop reinterpretate con stile retrò, rifacendosi allo stile del celebre Trio Lescano. A chiudere in bellezza, sabato 2 agosto, arriveranno i Busca’s, una delle formazioni più eclettiche del panorama swing italiano; un omaggio al grande Fred Buscaglione rivisitato in chiave pop swing.