Tragedia da Essenza, il dolore di Simone Nardoni per la morte di Mara: “Per lui il team come una famiglia”

TERRACINA – Il progetto di Simone Nardoni era nato anche con Mara Severin, la 31nne morta nel crollo del soffitto del locale tra Via Cavour a Terracina. Undici anni, prima la scommessa a Pontinia, poi la stella festeggiata con gli spumanti accuratamente selezionati da Mara e l’approdo a Terracina. Un team affiatato: “E’ come se Simone avesse perso una sorella”, dice qualcuno.

La tragedia alle 22 circa di lunedì sera nel ristorante che ha confermato la sua prima stella Michelin. “Il locale – conferma una nota dell’attività di ristorazione – a gennaio 2025 aveva subito interventi di manutenzione dentro e fuori. Improvvisamente ha ceduto il soffitto di una parte del locale, la zona a sinistra del ristorante. La causa del crollo resta ancora sconosciuta ma in quel punto preciso si trovava la sommelier Mara Severin. In situazione molto grave la ragazza è stata portata subito in ospedale ma purtroppo poco dopo è deceduta. In sala erano 4 in servizio, 5 erano in cucina. Nessuno di loro è ferito. Feriti alcuni ospiti che si trovavano lì a cena ma nessuno in condizione grave”, conferma l’ufficio stampa.

Mara Severin classe 1994, originaria di Sabaudia, si era trasferita a Pontinia, e aveva imparato sul campo la gestione della cantina proprio con Simone Nardoni che l’ha sempre vista come un anello fondamentale della catena. “Lo chef ha sempre detto “il team è come una famiglia, la maggior parte delle persone che lavorano in squadra sono cresciute professionalmente insieme” e Mara è una di queste. Lo chef Simone Nardoni ha sempre espresso gratitudine e riconoscenza per il lavoro di Mara che lavorava con grande passione e senso di squadra, portando avanti con successo anche il progetto di La Cave, la sala del ristorante Essenza dedicata al vino, pensata per degustazioni private e percorsi su misura”.

“In questo momento sono tutti molto provati da quanto accaduto e Simone Nardoni non rilascia dichiarazioni alla stampa. Ci stringiamo intorno al dolore del team e della famiglia di Mara Severin”, conclude l’ufficio stampa di Essenza.