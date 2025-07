Tragedia da Essenza, il sindaco Giannetti: “Mara solare e apprezzata, tutta la città piange la sua scomparsa”

TERRACINA – Il sindaco di Terracina Francesco Giannetti, tra i primi ad accorrere da Essenza dopo il crollo che si è verificato lunedì sera mentre gli ospiti cenavano seduti nel ristorante stellato tra Via Roma e Via Tripoli, ha vissuto in diretta il dramma di Mara Severin, la ragazza rimasta sotto le macerie, rianimata e trasferita in ospedale dove è deceduta.

“Tutta la Città piange la scomparsa di Mara, una giovane che ha perso la vita mentre regalava sorrisi con il lavoro che amava fare. Solare, era apprezzata da tutti per la sua straordinaria professionalità, la sua cortesia e la sua disponibilità. Voglio ringraziare le forze dell’ordine immediatamente intervenute e il personale dell’Ospedale Fiorini di Terracina per tutto quanto fatto. Questo è il momento del dolore, e tutta la nostra comunità si stringe alla famiglia di Mara e ai suoi cari, ai quali va il nostro abbraccio più affettuoso. Resterà sempre nei cuori di tutti noi.

Un grande abbraccio dalla Città intera anche a tutte le persone coinvolte in questa tragedia”, sono le parole del primo cittadino.