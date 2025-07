Incendio in via del Lido, strada temporaneamente chiusa

Disagi nel pomeriggio a Latina per un incendio di sterpaglie che ha interessato i campi lungo via del Lido, nel tratto compreso tra la rotonda di via Nascosa e l’autolavaggio self service poco distante. Le fiamme hanno coinvolto una vasta area ricoperta di erba secca, sollevando fumo e causando disagi alla viabilità. L’allarme è scattato immediatamente: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Una pattuglia del Nucleo Radiomobile e una volante della Questura di Latina hanno provveduto alla chiusura temporanea della strada, per consentire le operazioni in sicurezza. Il rogo è stato circoscritto e non risultano danni a persone o abitazioni, ma l’incendio ha causato rallentamenti e blocchi al traffico, soprattutto in una zona strategica per i collegamenti tra la città e la marina. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.