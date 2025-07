Cisterna, completati i lavori su via Appia Nord

Sono stati completati i lavori di rifacimento del tratto di via Appia Nord in località Collina dei Pini, nel territorio comunale di Cisterna di Latina. L’intervento, lungo circa 1.200 metri, ha riguardato il segmento compreso tra via San Tommaso d’Aquino e il chilometro 50+360. Si è trattato di un’opera di manutenzione straordinaria, necessaria per garantire la sicurezza su una delle arterie più importanti della zona, spesso soggetta a criticità causate dalla presenza di pini marittimi ai margini della strada. Le radici degli alberi avevano danneggiato il manto stradale, rendendo urgente l’intervento. I lavori si sono sviluppati in due fasi principali: la bonifica dei punti critici con la rimozione delle radici superficiali e la messa in sicurezza degli alberi, seguita dal rifacimento completo della carreggiata. In alcuni tratti si è proceduto anche alla rimozione di vecchi ceppi di radici, residuo di abbattimenti precedenti, che rappresentavano un pericolo per la viabilità. Parallelamente, sono state pulite le scoline laterali e si è intervenuti con il rifacimento dell’asfalto. È in fase di completamento anche la nuova segnaletica orizzontale. L’intero intervento è stato finanziato con fondi comunali.

“Questo intervento rientra nel piano di riqualificazione e messa in sicurezza della rete viaria cittadina che questa amministrazione ha posto tra le proprie priorità”, dichiarano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore all’Urbanistica e Lavori pubblici Andrea Santilli.

“Il rifacimento di via Appia Nord – aggiungono – collega due importanti quartieri come Le Castella e Collina dei Pini al centro urbano, e si affianca a quanto già realizzato su via Provinciale per Latina, altro snodo strategico. Due interventi fondamentali per migliorare concretamente la sicurezza stradale”.