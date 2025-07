Ildefonso Falcones a Gaeta con il suo ultimo romanzo “In guerra e in amore”

GAETA – Libri sulla Cresta dell’Onda 2025 apre la sua 32° edizione a Gaeta con l’incontro con Ildefonso Falcones. Non è un caso, visto che l’ultimo romanzo dell’autore spagnolo – che ha alle spalle 15 milioni di copie vendute e opere tradotte in 40 paese del mondo – parla anche della città del Golfo nel suo ultimo lavoro “In guerra e in amore” (Longanesi) ambientato Ambientato nella Napoli aragonese del ‘400. Un omaggio all’Italia, Paese che ama profondamente.

L’appuntamento, primo della rassegna organizzata dal fratelli Campino, è per giovedì 10 luglio nel quartiere medievale, sul sagrato della Santissima Annunziata alle 21,15

“Scene di questo romanzo si svolgono a Gaeta, come un matrimonio celebrato nella Cattedrale di Sant’Erasmo. Ci inorgoglisce sapere che la città sia in un libro che sarà letto in tutto il mondo”, dicono Enza e Riccardo Campino che sveleranno anche gli altri ospiti della rassegna.

Come sempre l’ingresso è libero fino a esaurimento posti

