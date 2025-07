Gaeta, parte il progetto “La Casa Ti Assiste” per 100 anziani fragili

A Gaeta prende ufficialmente il via il progetto “La Casa Ti Assiste”, una sperimentazione innovativa rivolta a 100 anziani non autosufficienti residenti sul territorio. L’iniziativa nasce nell’ambito del PNRR – Missione 5, Componente 2, Investimento 1.1.2 ed è finanziata con fondi europei NextGenerationEU. Capofila dell’intervento è il Comune di Gaeta, in collaborazione con gli altri otto comuni aderenti al Coises, il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali. L’obiettivo è chiaro: promuovere l’autonomia abitativa e prevenire l’istituzionalizzazione degli anziani più fragili, garantendo loro assistenza qualificata direttamente a domicilio, in un contesto familiare e sicuro. Il progetto prevede tre azioni principali: riqualificazione delle abitazioni con tecnologie domotiche e ausili per la sicurezza, servizi domiciliari integrati di tipo sociale e sanitario, e presa in carico personalizzata da parte di un’équipe multidisciplinare, in sinergia con enti del Terzo Settore.

«Questo progetto rappresenta una risposta concreta e moderna ai bisogni dei nostri anziani più fragili – ha dichiarato il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese –. In un tempo in cui la solitudine rischia di diventare emarginazione, il Coises sceglie la vicinanza e l’innovazione. È un passo importante verso una città più inclusiva.»

Dello stesso avviso l’assessore ai servizi sociali Gianna Conte: «Offrire agli anziani un’abitazione adattata e un’assistenza continua significa rispettare la loro storia e il diritto a vivere in serenità.»

Per Marco Ostilio La Croix, membro del CdA del Coises, si tratta di una sfida che guarda oltre: «Il PNRR non è solo un’opportunità economica, ma uno strumento per trasformare i territori. ‘La Casa Ti Assiste’ può diventare un modello replicabile.»

Le domande di adesione possono essere presentate presso l’Ufficio Coises fino al 31 dicembre 2025. L’avviso pubblico e il modulo di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Gaeta, nella sezione Albo Pretorio e Avvisi. La scadenza del progetto è fissata al 31 marzo 2026.