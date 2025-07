Latina punta a diventare “Città amica dei bambini”: avviato il Tavolo Unicef

Si è insediato ufficialmente il Tavolo Unicef, organismo voluto dall’amministrazione comunale per accompagnare la città di Latina nel percorso di riconoscimento come “Città amica dei bambini e degli adolescenti”. Un obiettivo ambizioso, che richiede il coinvolgimento trasversale di tutti i settori amministrativi e l’ascolto attivo della società civile.

Il Tavolo è composto dal sindaco, dagli assessori comunali, dalla consigliera delegata all’Unicef Valentina Colonna e da quattro consiglieri: Dino Iavarone, Floriana Coletta, Federica Censi e Valeria Campagna. Alla prima riunione, svoltasi oggi, hanno partecipato il sindaco, sei assessori, la consigliera Colonna e due dei consiglieri designati.

Durante l’incontro sono stati definiti i prossimi passi operativi: ogni assessorato individuerà un referente incaricato di interfacciarsi con Unicef, fornendo la documentazione necessaria all’avvio della procedura. Un secondo tavolo, dedicato alla società civile e previsto per settembre, coinvolgerà associazioni, enti e realtà locali nella raccolta di dati e proposte per rendere Latina sempre più a misura di bambino.

«Nella nostra città vivono circa 24.000 bambini e ragazzi – ha dichiarato il sindaco – ed è nostro dovere fare in modo che ogni politica pubblica consideri i loro bisogni. Questo percorso ci porterà verso un riconoscimento internazionale di grande valore e sarà l’occasione per fare ancora di più per i più piccoli.»

La consigliera Valentina Colonna ha sottolineato la portata trasversale del progetto: «Una città a misura di bambino lo è in ogni suo aspetto, dall’istruzione all’urbanistica, dallo sport all’economia. Coinvolgeremo anche il Consiglio dei bambini, la Consulta e il Forum dei giovani e l’Agorà dei ragazzi e delle ragazze. Dobbiamo abituarci a pensare a ogni decisione anche dal punto di vista dei più giovani.»

L’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato ha ribadito che il riconoscimento Unicef passa attraverso tappe ben precise: «Con l’attivazione del Tavolo facciamo un altro passo in avanti. I referenti dei vari servizi ci aiuteranno a monitorare e orientare le azioni esistenti, oltre a prevedere interventi nuovi, anche tramite un capitolo di bilancio dedicato.»

Per l’assessora all’Istruzione Francesca Tesone, «la collaborazione tra Unicef e il Comune si basa su un obiettivo condiviso: garantire a ogni bambino il diritto a essere ascoltato, a giocare, ad apprendere e a crescere in un ambiente sicuro. La programmazione avviata oggi rappresenta un primo passo concreto per fare di Latina una città davvero centrata sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.»