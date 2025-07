Latina, travolto di notte e ucciso su Via Acque Alte, trovato solo la mattina dopo

LATINA – E’ caccia al pirata della strada che nella notte di sabato ha travolto e ucciso un 33enne su Via Acque Alte alla periferia di Latina. Il corpo privo di vita è stato trovato soltanto ieri mattina quando la vittima, un 33enne ivoriano, non è rientrato nel centro di accoglienza dove viveva. E’ da qui che è partito l’allarme.

Secondo quanto emerso dalle indagini della polizia stradale, il giovane Kalou Urlich viveva in Italia da due anni. I frammenti raccolti sul luogo dell’incidente durante i rilievi hanno fornito indizi alla polizia stradale che cerca chi lo ha investito, forse un mezzo pesante.

Il rumore prodotto dall’impatto del veicolo con la biciletta guidata dal giovane immigrato, non era passato inosservato ai residenti intorno alle 22 di sabato, ma quando qualcuno è uscito in strada per capire che cosa fosse accaduto, il mezzo si era già dileguato e con il buio la vittima non erano visibile. Domenica mattina la scoperta.

Si indaga con l’ipotesi di omicidio stradale e fuga dopo incidente.