Terracina, truffa del falso incidente stradale, due persone arrestate dalla Polizia

TERRACINA – Hanno truffato un cittadino con il sistema del falso incidente stradale, ma lui dopo aver consegnato 850 euro, di fronte alla pretesa di altro denaro, ha chiamato il 112 e due persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato.

IL FATTO – La vittima, un uomo, giovedì 3 luglio, si trovava alla guida della sua auto sulla SS 148 Pontina quando era stata obbligata a fermarsi, da un’altra autovettura che gli aveva ripetutamente suonato il clacson e poi gli aveva tagliato la strada. Ne era sceso il conducente che con atteggiamento aggressivo e violento aveva accusato l’uomo di avergli danneggiato l’auto, esigendo un immediato risarcimento del danno. Incalzato e intimorito l’uomo aveva acconsentito a consegnare al truffatore circa 600 ero in contanti, ma quest’ultimo non soddisfatto lo aveva costretto a prelevare da un vicino bancomat un importo di ulteriori 250 euro. Infine, visto che il tetto del prelievo era esaurito, aveva deciso che l’uomo avrebbe prelevato direttamente in banca la cospicua somma richiesta come risarcimento.

E’ stato a questo punto che, durante il tragitto verso la banca, la vittima ha contattato il Numero Unico per le Emergenze 112, raccontando quanto gli era accaduto e l’operatore ha immediatamente attivato i poliziotti del Commissariato di Terracina. Il resto è noto. I due sono stati trovati all’esterno dell’istituto di credito in attesa di ricevere una grossa somma di denaro. All’interno della vettura in uso ai due truffatori è stata rinvenuta della carta vetrata, con ogni probabilità usata per raschiare la carrozzeria della vittima come prova dell’avvenuto contatto tra i due veicoli. Il denaro estorto è stato interamente restituito al legittimo proprietario.

La Polizia di Stato richiama l’attenzione di tutti i cittadini, ricordando di non dare mai confidenza agli sconosciuti e di tenere a mente il modus operandi dei truffatori. “In ogni caso, non aprire mai la porta di casa a persone sconosciute venute a ritirare il denaro per aiutare il proprio familiare in pericolo. Fondamentale per la propria tutela è contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112, utile anche solo per ricevere consigli, a cui risponderà e un operatore reale e qualificato.

“Con l’estate è ricorrente l’intensificarsi del fenomeno delle truffe, anche telefoniche, da parte di gruppi criminali che utilizzano anche sofisticate tecniche di ingegneria informatica per generare in modo fraudolento chiamate provenienti apparentemente da servizi di emergenza, Questure o Comandi dei Carabinieri, Guardia di Finanza o Polizia Locale, o anche da istituti bancari o postali”, è il monito che arriva dalla Questura.