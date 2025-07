Ponza, Bracconiere scoperto dai Carabinieri del Nipaaf

PONZA – Operazione antibracconaggio sull’isola di Ponza. I militari del NIPAAF appartenenti al Gruppo Forestale di Latina, hanno sorpreso in località “Forte Papa”, una persona del posto, che aveva installato nel suo terreno, una rete da uccellaggione per la cattura dell’avifauna selvatica che in questo periodo versa nella delicata fase della migrazione.

Infatti, i volatili nella migrazione (generalmente piccoli insettivori) spendono ogni energia per raggiungere i luoghi di nidificazione, durante la quale tutti i territori insulari rappresentano una sorta di “area di sosta”, soprattutto per i migratori che attraversano il Mediterraneo, per riprendere le forze e terminare il viaggio.

In tale contesto gli esemplari risultano, a causa della stanchezza, facile preda di bracconieri senza scrupoli che usano mezzi vietati per abbatterla e/o catturarla in periodo di divieto generale proprio in relazione alla nidificazione. Grazie proprio alla fondamentale collaborazione della Stazione Carabinieri di Ponza e dei Volontari del CABS, quest’ultimi impegnati proprio nel monitoraggio dell’avifauna migratoria, è stato possibile sia individuare il sito dove era stata posizionata la rete da cattura, che l’autore dell’episodio di bracconaggio.

La persona è stata denunciata in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Cassino