NAS, controlli nel sud pontino: ristoranti chiusi, cibo sequestrato e una denuncia

Proseguono i controlli del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Latina nell’ambito dell’operazione “Estate Tranquilla 2025”, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma. Le verifiche, condotte nei giorni scorsi tra Minturno, Formia e Sperlonga, hanno portato alla sospensione di alcune attività commerciali, al sequestro di alimenti e a una denuncia per omessa comunicazione di alloggiati.

Le ispezioni, mirate soprattutto al settore alimentare e turistico, rientrano in un piano di prevenzione per garantire standard igienico-sanitari elevati durante il periodo estivo, quando l’afflusso di visitatori aumenta il rischio di violazioni alle normative.

A Minturno, i militari del NAS, insieme al personale dell’ASL di Latina, hanno ispezionato un ristorante della zona riscontrando gravi carenze igienico-sanitarie e modalità di conservazione degli alimenti non conformi. È stata quindi disposta la sospensione immediata dell’attività, mentre circa 60 chili di carne e pesce privi di tracciabilità sono stati sequestrati. Al titolare è stata inflitta una sanzione amministrativa di 1.500 euro.

A Formia, durante un controllo in un supermercato di via degli Orti, è emerso che la macelleria operava in locali non autorizzati e privi di agibilità. A seguito della segnalazione del NAS, il Comune ha ordinato la chiusura dell’attività.

A Sperlonga, invece, il titolare di una struttura ricettiva è stato denunciato per non aver comunicato all’Autorità di Pubblica Sicurezza i nominativi degli ospiti, come previsto dalla normativa vigente in materia di ordine pubblico.

L’operazione del NAS di Latina si inserisce in una campagna di vigilanza su scala nazionale, con l’obiettivo di prevenire rischi per la salute e garantire la sicurezza di cittadini e turisti durante la stagione estiva.