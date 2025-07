LATINA – Patrizio Fariselli in concerto al Sottoscala 9 in “Piano Solo & Live Electronics”. Il musicista, tra i maggiori pianisti e compositori italiani, fondatore degli Area nel 1972 è atteso al circolo Arci di Latina in via Isonzo 194, nella giornata di domenica 13 luglio, dalle 21.30 (biglietto 15€, con tessera Arci).

L’artista ha ormai un legame ventennale con il territorio pontino e lepino, che ha frequentato e frequenta spesso: ZdB – l’etichetta discografica che produce tutti i suoi lavori, compresi quelli degli AREA – è della provincia di Latina ed ha base a Sermoneta, dove è situato il laboratorio artistico realizzato dalla band Lo ZOO di Berlino. Per questa nuova occasione pontina, Fariselli ha preparato un repertorio particolare, composto dai grandi successi degli AREA, materiale inedito per il prossimo album del gruppo, che sta registrando proprio a Sermoneta, ed altri brani del suo repertorio solista, che porterà in tournée in tutta Italia ed Europa.

L’evento è prodotto da ZdB, come contributo per risollevare le sorti del Circolo Sottoscala 9, uno spazio unico per cultura, socialità, partecipazione e diritti. Un gruppo di volontari e soci ha attivato infatti una raccolta fondi per far ripartire il circolo Arci (attiva qui al link: https://www.gofundme.com/f/diamoci-sotto-sosteniamo-il-sottoscala9-di-latina).