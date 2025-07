Sabaudia, scatta l’ordinanza anti traffico sul lungomare

A partire da sabato 12 luglio entrerà in vigore un’ordinanza del Comune di Sabaudia che stabilisce la circolazione a senso unico su Strada Lungomare Pontino, dalle 17:00 alle 21:00, nei giorni prefestivi e festivi, fino al 31 agosto. Il tratto interessato va da via Torre Paola fino all’intersezione con il Ponte Giovanni XXIII. In pratica, durante questi giorni e orari, per raggiungere gli stabilimenti balneari presenti lungo il tratto di lungomare indicato, sarà necessario percorrere la Litoranea fino a Mezzomonte e poi imboccare il lungomare partendo da Torre Paola. Si tratta di un provvedimento adottato per motivi di sicurezza pubblica, soprattutto per tutelare i bagnanti che, una volta parcheggiata l’auto, sono costretti a raggiungere a piedi lo stabilimento. L’anno scorso – in particolare durante l’ultimo fine settimana – si sono verificati disagi proprio a causa della circolazione veicolare in quell’area, fanno sapere dal Comune. Per questo motivo si è ritenuto necessario intervenire.