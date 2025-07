Pontinia, cena di solidarietà per la Casa del Bambino Pio XII

PONTINIA – A Pontinia si rinnova venerdì 18 luglio il tradizionale appuntamento per la raccolta fondi a favore dei piccoli ospiti della struttura. La comunità educativa per minori Casa del Bambino Pio XII di Pontinia ha organizzato anche quest’anno la tradizionale cena di solidarietà dal titolo “Aggiungi un posto a tavola 8.0”. Si tratta di un’iniziativa mirata alla raccolta di fondi per i piccoli ospiti della struttura. L’appuntamento alle 19,30, presso gli spazi di via Leone X sarà accompagnato da una cena e da una serata di festa arricchita dalla musica della live band “Canta Autori”.

Il neopresidente della Casa del Bambino, Gino Caporuscio, ha ringraziato per il sostegno offerto per organizzare l’iniziativa l’associazione “Solco Pontino” di Grazio e Massimiliano Antelmi, coadiuvato dal personale guidato dai Fratelli Roscioli e da Franco Milanese ex Nemesys, fornitore delle attrezzature necessarie. Un doveroso ringraziamento è stato rivolto anche ai tanti privati e agli sponsor che hanno dato il loro prezioso contributo: “Devo confessare di avere scoperto che a Pontinia esiste una solidarietà molto più diffusa e silenziosa di quella che personalmente immaginavo. Mi occorre doveroso evidenziare anche il grande lavoro delle educatrici guidate da oltre un ventennio dalla D.ssa Michela Morelli e l’apporto fondamentale del nostro economo Vincenzo Gulia, anche lui da oltre un ventennio amministratore dell’Ente. Voglio menzionare inoltre i presidenti che si sono avvicendati alla guida della struttura, ai quali va il ringraziamento mio e di tutta la cittadinanza: Renato Benvenuti, Antonio Veca e Grazio Antelmi”.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare lo 0773.867360 o inviare una mail all’indirizzo gapio12@libero.it.