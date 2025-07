Ponza, controlli straordinari dei Carabinieri: una sanzione a esercizio alimentare

Servizio straordinario di controllo del territorio dei Carabinieri sull’isola, coordinato dalla Stazione di Ponza con il supporto dei militari del Gruppo Carabinieri Forestali di Latina (Sezione Operativa Compagnia di Formia) e del personale del battello CC403. L’azione ha interessato la fascia costiera e le aree della movida, con obiettivo di prevenire reati comuni e fenomeni di spaccio, incrementando al contempo la sicurezza della circolazione nelle zone più affollate. Nel corso dei pattugliamenti sono stati controllati 14 veicoli e identificate 52 persone, 6 delle quali risultate gravate da precedenti di polizia. Eseguiti anche controlli in mare su 4 natanti, a bordo dei quali si trovavano complessivamente 24 persone. Nell’ambito della stessa operazione è stato ispezionato un esercizio commerciale per la vendita di generi alimentari: i Carabinieri Forestali hanno elevato un verbale amministrativo alla titolare, una 64enne del posto, per violazioni degli obblighi informativi previsti per gli operatori del settore alimentare. L’attività rientra nel rafforzamento dei dispositivi di prevenzione durante il periodo estivo di maggiore afflusso turistico.