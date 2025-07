Cori, coltivava marijuana: denunciato 24enne

I Carabinieri della Stazione di Cori, impegnati in un servizio mirato di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà un cittadino straniero di 24 anni, residente nel comune lepino e già noto alle forze di polizia, per il reato di coltivazione di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Nel corso della perquisizione domiciliare eseguita nella giornata di ieri, i militari avrebbero rinvenuto cinque piante di canapa indiana in vaso, per un peso complessivo di circa 280 grammi. Le piantine, insieme al materiale collegato, sono state sequestrate e saranno sottoposte ad analisi di laboratorio quantitative e qualitative disposte dall’Autorità giudiziaria competente per accertarne il principio attivo. L’esito degli accertamenti contribuirà a definire con precisione il quadro probatorio. Il giovane è stato denunciato a piede libero: si ricorda che la misura non implica una dichiarazione di colpevolezza e che l’indagato è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. L’attività rientra nella più ampia azione di prevenzione e controllo del territorio svolta dai Carabinieri nel comprensorio di Cori per contrastare le forme di microproduzione e cessione di stupefacenti.