Goletta Verde è a Formia: blitz per chiedere l’istituzione dell’Area Marina Protetta di Monte Scauri e Gianola

FORMIA – La Goletta Verde è arrivata a Formia. Nella 39esima edizione della storica campagna estiva di Legambiente che solca i mari in difesa delle acque e delle coste, l’imbarcazione ha attraccato e resterà fino a domani nel porto della città del sud pontino. Il programma aperto questa mattina dai laboratori di educazione ambientale “Alla scoperta del mare” con ragazzi e bambini proseguirà con l’appuntamento in programma alle 16, un blitz al largo di Formia per chiedere l’istituzione dell’Area Marina Protetta di Monte Scauri e Gianola e poi, alle 18, con la visita insieme all’equipaggio di Goletta Verde al Cisternone Romano e il Borgo.

Il 2 agosto alle ore 10.30, sempre a bordo di Goletta Verde ormeggiata al Molo Vespucci del porto di Formia, è in programma la firma del protocollo LIFE+ A_GreeNet da parte dei sindaci di Formia e Gaeta: un sigillo per l’adesione dei Comuni costieri alla rete per la resilienza climatica e la rigenerazione del verde urbano. L’impegno prevede condivisione di dati, uso di webGIS, pianificazione verde e un futuro Contratto di Forestazione Urbana. A seguire, alle ore 11, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde lungo le coste del litorale laziale. In conclusione della mattinata sarà presentata la Campagna “STOP FOOD OILS & FATS IN THE SEA” per la salvaguardia del mare dagli oli vegetali esausti: l’iniziativa, promossa da CONOE, Nuova CPlastica ed alcuni Porti del Lazio. “L’arrivo di Goletta Verde sul litorale laziale – commenta Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio – è sicuramente uno degli appuntamenti clou dell’anno per volontari e volontarie dei nostri Circoli ma anche per la cittadinanza. Il programma è ricco di appuntamenti ed aperto al pubblico, per diverse fasce d’età. Si passerà dall’educazione ambientale all’informazione e sensibilizzazione sulla tutela e salvaguardia dell’ecosistema marino del nostro litorale. Come ogni anno la presenza di Goletta Verde rappresenta un incentivo a fare sempre di più per il nostro prezioso mare, e soprattutto mettere in evidenza le criticità da superare velocemente per migliorare lo stato di salute delle acque e delle coste”.

Partita il 23 giugno da Trieste, Goletta Verde 2025 terminerà la sua navigazione lungo la Penisola ad inizio agosto in Liguria. In primo piano diversi temi come la depurazione delle acque e l’energia rinnovabile, la lotta alla crisi climatica e la salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino. A seguire il programma completo.