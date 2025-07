Scaricavano foto di minori abusati, sei uomini arrestati, uno a Latina

LATINA – Sei persone sono state arrestate per pedopornografia on-line. Si tratta di uomini di età compresa tra i 50 e i 70 anni, quattro dei quali residenti a Roma, uno a Latina e uno a Livorno, ai accusati di detenzione e produzione massiva di materiale pedopornografico. E’ l’inchiesta «Fat man» affidata al Centro operativo per la sicurezza cibernetica del Lazio e del Centro nazionale per la pedopornografia online sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma. Venivano utilizzate vecchie piattaforme di condivisione, tipo Emule, per scaricare migliaia di contenuti illeciti raffiguranti abusi su minori.

Gli investigatori specializzati hanno utilizzato software sofisticati individuando gli accessi e localizzando le abitazioni con maggiore traffico di dati sospetti riuscendo a sorprendere gli indagati esattamente mentre scaricavano le immagini. Sequestrati dispositivi di archiviazione contenenti migliaia di agghiaccianti file.