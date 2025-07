Priverno, precipita dal tetto di casa per controllare le grondaie

Paura questa mattina a Priverno dove un uomo di 74 anni è precipitato dal tetto della propria abitazione mentre stava verificando i lavori alle grondaie. L’anziano, secondo una prima ricostruzione, sarebbe salito sul tetto per controllare l’esito di alcuni interventi appena eseguiti, ma avrebbe perso l’equilibrio, cadendo da un’altezza di circa 10 metri. L’allarme è scattato immediatamente: sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Priverno e i sanitari del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il 74enne è stato trasportato d’urgenza in un ospedale di Roma. Le sue condizioni sono al vaglio dei medici. I Carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.