LATINA – Momenti di tensione questa mattina alla stazione di Latina Scalo dove una ragazza minacciava di gettarsi sotto l’intercity in arrivo. Lo stato di esagitazione della giovane ha spinto il personale ferroviario ad attivare l’intervento di soccorso. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e la polizia che hanno faticato non poco a convincerla a salire in ambulanza. La donna è stata poi portata all’ospedale Santa Maria Goretti.