Crollo al ristorante Essenza di Terracina: oggi l’autopsia sul corpo di Mara Severin

È in programma per oggi l’autopsia sul corpo di Mara Severin, la sommelier di 31 anni deceduta in seguito al crollo del solaio avvenuto lunedì 7 luglio all’interno del ristorante Essenza, nel cuore di Terracina. La tragedia si è consumata nel pieno della serata, mentre nel locale noto per la sua cucina stellata diversi clienti stavano cenando. Il cedimento improvviso ha provocato numerosi feriti, nessuno dei quali però in condizioni gravi. La giovane donna invece era stata estratta viva dalle macerie, ma in condizioni critiche. È morta poco dopo il ricovero all’ospedale Fiorini di Terracina.

Sulla vicenda indaga la Procura di Latina, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni gravissime, al momento senza indagati. Nei giorni scorsi, i consulenti tecnici nominati dalla procura, dalla famiglia della vittima e dai gestori dell’attività sono tornati sul posto per un nuovo sopralluogo, insieme a polizia e vigili del fuoco.

Durante l’ispezione, durata diverse ore, sono stati prelevati materiali e campioni utili a chiarire le cause del crollo. Le attenzioni degli investigatori si stanno concentrando sulle ristrutturazioni effettuate nel tempo all’interno dell’edificio all’angolo tra via Tripoli e via Cavour. Secondo alcune ricostruzioni, lo scorso maggio i gestori del ristorante avrebbero segnalato infiltrazioni d’acqua e umidità sul soffitto alla proprietà dell’immobile, e sarebbero poi stati eseguiti alcuni interventi di manutenzione leggera.

L’autopsia in programma oggi dovrebbe fornire ulteriori elementi utili all’inchiesta. Subito dopo, la salma sarà restituita alla famiglia per i funerali.