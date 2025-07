Sabaudia, l’aggiudicatario dei cinque chioschi sul lungomare viene escluso

Aveva vinto il bando pubblico per l’assegnazione di cinque piazzole sul lungomare di Sabaudia, ma non ha rispettato gli obblighi previsti. Lo fa sapere l’amministrazione comunale della città delle dune che spiega come l’imprenditore di Latina, assegnatario provvisorio dal 29 maggio scorso, non abbia consegnato nei termini tutta la documentazione necessaria e ha effettuato solo parzialmente – e in ritardo – i pagamenti dovuti. Il Comune ha così proceduto, come da regolamento, alla decadenza dell’assegnazione.

Dopo la comunicazione dell’aggiudicazione, l’operatore aveva sette giorni per mettersi in regola. Una scadenza che non è stata rispettata. Gli Uffici comunali hanno provato ad andare incontro all’imprenditore, concedendo un’ulteriore finestra di cinque giorni, seguita poi da una diffida formale. Ma anche l’ultima scadenza, fissata per il 30 giugno a mezzogiorno, non è stata rispettata: l’interessato ha risposto oltre l’orario perentorio e con un pagamento parziale.

«La norma è chiara e non ammette eccezioni – ha dichiarato il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca – anche per garantire parità di trattamento tra tutti i partecipanti alla gara. Inoltre non deve essere trascurata la prioritaria esigenza di garantire la sicurezza della balneazione che, in assenza delle strutture, non ancora attivate, impone di adottare i provvedimenti necessari nell’interesse pubblico».

Ora il Comune scorrerà la graduatoria, affidando le cinque aree ai successivi operatori in lista.