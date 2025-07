San Felice Circeo, minaccia un uomo con un coltello: denunciato un 25enne

Lite in strada nella tarda serata di ieri a San Felice Circeo, dove i Carabinieri hanno denunciato un cittadino straniero di 25 anni per minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere. I fatti si sono verificati poco dopo le 23, quando una chiamata al 112 ha segnalato una lite tra due uomini. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di San Felice, supportati da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Terracina. All’arrivo dei Carabinieri, i due cittadini extracomunitari hanno cercato di minimizzare l’accaduto, negando l’aggressione. Ma una prima ricostruzione ha chiarito che la lite era iniziata all’interno dell’abitazione in cui vivevano, per poi proseguire sulla pubblica via. Approfondendo i controlli, i militari hanno scoperto che durante il confronto uno dei due aveva minacciato l’altro brandendo un coltello, poi rinvenuto e sequestrato. Per lui è scattata la denuncia. Entrambi i cittadini sono risultati regolari sul territorio nazionale.