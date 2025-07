San Felice Circeo, 21enne denunciato per lesioni aggravate dopo una lite in strada

I Carabinieri della Stazione di San Felice Circeo hanno denunciato un giovane di 21 anni del posto, di origine marocchina, per il reato di lesioni personali aggravate. Il fatto è avvenuto nella notte appena trascorsa, quando una chiamata al 112 ha segnalato una lite in corso sulla pubblica via. All’arrivo dei militari, un 19enne ha raccontato di essere stato aggredito dopo aver tentato di allontanare l’uomo, visibilmente ubriaco, che aveva rivolto apprezzamenti volgari ad alcune ragazze presenti. Ne è nata una colluttazione, durante la quale il giovane avrebbe riportato ferite compatibili con un’arma da taglio al ginocchio e al fianco. Dopo l’aggressione, l’autore si è dato alla fuga. Il ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Terracina, mentre i Carabinieri, grazie alle testimonianze raccolte sul posto, sono riusciti a rintracciare in breve tempo l’indagato, che è stato poi identificato e denunciato. Risulta in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazionale.