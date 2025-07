Vasto incendio a Campo Boario: residenti allarmati, Vigili del Fuoco in azione

Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio nella zona di Campo Boario, a Latina, generando una densa colonna di fumo visibile anche da diversi chilometri di distanza. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, si sono propagate rapidamente, minacciando da vicino alcune abitazioni e palazzine della zona. Subito è scattata la segnalazione al 112 e i Vigili del Fuoco sono accordi per domare le fiamme. I residenti della zona sono scesi in strada preoccupati per osservare l’evolversi della situazione.