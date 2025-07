Il meglio di Gabriele Cirilli all’Arena Fogliano

LATINA – Gabriele Cirilli è pronto a conquistare il pubblico di Latina con il suo travolgente spettacolo “Il meglio di Gabriele Cirilli”, in collaborazione con MA.GA.MAT. Srl e prodotto e distribuito da Ventidieci. L’attore si esibirà venerdì 1° agosto all’Arena Fogliano (in Piazzale G. Loffredo) in uno spettacolo esilarante con il meglio del suo repertorio: monologhi indimenticabili, sketch cult, racconti autobiografici, momenti di improvvisazione e canzoni interpretate con talento e ironia. Un mix perfetto di teatro comico, cabaret e varietà, capace di far ridere ma anche riflettere, con quella leggerezza profonda che è ormai la cifra stilistica dell’artista.

“Ho voluto raccogliere il meglio di questi anni – racconta Cirilli intervistato su Radio Immagine da Luciano De Donatis –. È un modo per ringraziare il pubblico che mi segue da sempre e per regalare un momento di spensieratezza in cui ridere insieme e ritrovarsi, perché il teatro, alla fine, è questo: un incontro, una festa”.

INFO

Lo spettacolo inizierà alle ore 21,30. Biglietti a partire da 15,00 € in vendita su TicketOne al link: https://www.ticketone.it/event/gabriele-cirilli-arena-fogliano-hotel-fogliano-srl-20297984/