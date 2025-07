Tragedia da Essenza, fissati i funerali Mara Severin: sabato nella chiesa di Sant’Anna a Pontinia

PONTINIA – E’ stata eseguita oggi l’autopsia sul corpo di Mara Severin, la sommelier morta a 31 anni nel crollo del ristorante Essenza. L’esame è stato svolto dal medico legale Alessandro Mariani all’obitorio di Sabaudia, poi la Procura della Repubblica di Latina ha disposto il dissequestro della salma che è stata restituita alla famiglia. Domani pomeriggio alle 15,30 saranno celebrate le esequie nella chiesa di Sant’Anna a Pontinia, la città in cui aveva scelto di vivere, ma sarà lutto cittadino anche a Sabaudia e Terracina, la città in cui era nata e quella i cui lavorava e ha perso la vita. Nell’ordinanza il sindaco ha ricordato anche che l’attività colpita dalla tragedia ha mosso i primi passi proprio a Pontinia e ha sottolineato il talento e la passione della sommelier: “Abbiamo ritenuto opportuno rappresentare alla famiglia la vicinanza e la solidarietà dell’intera comunità, condivisa con i vicini Comuni di Sabaudia e Terracina”. Tutti e tre i comuni hanno annullato gli eventi di intrattenimento previsti per sabato 12 luglio. A Pontinia il sindaco Eligio Tombolillo ha rivolto un appello a cittadini, ai commercianti e alle associazioni politiche, sociali e produttive: “Invitiamo ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino nelle forme ritenute opportune, evitando comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto stesso”.

LA FIACCOLATA – Le vie centrali di Pontinia ospiteranno poi un’ulteriore iniziativa dedicata a Mara, organizzata dalla famiglia con il coinvolgimento di tanti amici e degli stessi amministratori: giovedì 17 luglio alle 21 si svolgerà una fiaccolata con partenza da piazza Carducci e percorso verso Sant’Anna, la Chiesa cui Mara era molto legata.