Tragedia da Essenza, il vescovo Crociata: “Grande dispiacere”

TERRACINA – Proviamo grande dispiacere per le persone coinvolte ieri sera nel crollo del solaio in un ristorante di Terracina. In particolare, siamo vicini ai familiari di Mara Severin, la giovane dipendente del locale, deceduta nel crollo mentre lavorava. Ai feriti auguriamo una pronta guarigione. Lo scrive in una nota il vescovo Mariano Crociata all’indomani della tragedia avvenuta nel ristorante Essenza.

“Al momento – aggiunge – non si può dire nulla sulle cause, su questo aspettiamo le indagini degli uffici competenti. Certo, è all’ordine del giorno il tema dell’attenzione, della cura e della manutenzione degli edifici e dei luoghi di lavoro. Insieme alla fede cristiana, che ci fa guardare oltre questa vita, nutriamo la speranza di veder crescere in tutti il senso della responsabilità e l’impegno per la tutela della persona e del lavoro in ogni condizione di vita”.