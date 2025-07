La magia del Basket in piazza. Match molto tirati nella 6a giornata

LATINA – Match molto tirati nella 6a giornata. Questa sera ore 19 Junior Girone A Unicorneria – Globatel; ore 21 Senior Girone A Generali Assicurazioni – Farmacia Isonzo

Equilibrio filo conduttore della giornata numero 6 del Trofeo Città di Latina, che ha prodotto nelle categorie Junior e Senior due partite pazzesche. Come i -risultati finali, decisi al suono della sirena. Nel girone A Junior New Age Erborist ha prevalso di un punto (87-88) su Sapore di Sole, mentre 3E Geco con un più due (88-86) l’ha spuntata contro Cazzeria Falcone, nel Girone B Senior. Questa sera si conclude la prima settimana di BIP con il conseguente programma: ore 19 Junior Girone A Unicorneria – Globatel; ore 21 Senior Girone A Generali Assicurazioni – Farmacia Isonzo.

Tabellini

Sapore di Sale-New Age Erborist 87-88 (20-17; 22-23; 24-21; 23-22)

Sapore di Sale: Rosi, Antognoni 4, Forte, Licciardi, Bagni 9, Bottan 18, La Torre 19, De Petris, Valentino, Graziano 6, De Martin, Lattanzi, Fusco, Morazzano 9, Iannotti 8. Coach: Ingallina-Tarozzi

New Age Erborist: Brombin, Turato, Colarullo 12, Ricci 2, Cenci 12, Mastrobattista 5, Maliziola 12, Petrillo 2, Penazzi 4, Mascetti 3, Troiso 23, Dvornic 14. Coach: L. Colarullo

Arbitri: Cesarano-Tortorici

Ufficiali: Centra-Rustemi

Primo quarto, parte subito bene New Age Erborist. Troiso e Dvornic guidano le offensive del quintetto in maglia gialla. Sapore di Sale non parte benissimo, ma dopo una prima metà di quarto sottotono, i ragazzi dei coach Ingallina e Tarozzi iniziano a giocare, creando non pochi problemi alla difesa di New Age Erborist che fatica a contenere. Al riposo è 20-17 per Sapore di Sale.

Nel secondo quarto c’è la reazione del quintetto di New Age Erborist. E’ Troiso a caricarsi i suoi sulle spalle sfruttando la sua fisicità sotto canestro. Sapore di Sale reagisce, guidano Bagni e Bottan e si va punto a punto fino al suono della sirena. E’ 42-43 a favore di New Age Erborist.

Nel secondo tempo la partita si accende. Si vola sempre sul filo dell’equilibrio. A canestro si risponde con canestro, con ribaltamenti di fronte da un lato all’altro senza un minimo di pausa. New Age prova la fuga, ma Sapore di Sale non ci sta. Si arriva a quello che si preannunci un quarto quarto di fuoco col parziale di 65-65.

Negli ultimi 10 minuti di gara parte meglio New Age Erborist. I ragazzi in canotta gialla provano ancora l’allungo. Il solito Troiso domina sotto canestro, insieme a lui Maliziola. Poi però la partita gira e Sapore di Sale si rifa sotto. Si va ancora punto a punto fino pochi secondi dalla fine, dove è il quintetto di coach Colarullo a spuntarla col punteggio finale di 87-88.

3E Geco-Carrozzeria Falcone 88-86 (30-20; 20-21; 26-23; 12-22)

3E Geco: Petrillo 4, G. Salvucci, Saccoccio 25, A. Salvucci, Asabella, Silvestri 5, Giannetti 5, Di Biase 13, Natalini 18, Macera 16, Vecchio 2. Coach: C. Polidori-M. Polidori

Carrozzeria Falcone: Diglio 7, C. Mauriello 19, Bellato 2, Ensoli, Nardin 6, D. Mauriello 4, Di Viccaro 17, Falcone, Farina 17, Lombardi, Carnevale 13, Guratti. Coach: D’Alessio-Tei

Arbitri: Matiacic, Finotti

Ufficiali: Rustemi-Centra

E’ un primo quarto dalle due facce. Nella prima parte del primo parziale si va punto a punto, fino a quando è 3E Geco a provare a far quel qualcosa in più per indirizzare la gara. Carrozzeria Falcone spreca più di qualche possesso e non è precisissima sotto canestro. Si va al riposo sul + 10 a favore del quintetto in canotta nera guidato dai fratelli Polidori.

Nel secondo quarto prova ad uscire fuori la qualità di Carrozzeria Falcone. Il roster di coach D’Alessio alza la percentuale al tiro trascinato da un precisissimo “da tre” Di Viccaro e si rifa sotto. Una situazione di gioco che non sta bene a 3E Geco, che quasi con rabbia ricomincia a macinar punti. Sugli scudi Di Biase e Saccoccio, che con una tripla a testa rimettono le cose sui binari favorevoli. A fine primo tempo è 50-41.

Nel terzo quarto ancora tentativi di rialzare la testa da parte di Carrozzeria Falcone. Di Viccaro si conferma come tiratore d’eccellenza da tre e mette in fila due triple. Arriva però la pronta risposta del solito Saccoccio, che si prende la scena spegnendo sul nascere i tentativi di rimonta del quintetto in canotta bianca.

Gli oltre dieci punti da recuperare nell’ultimo quarto sono tanti per Carrozzeria Falcone. Al roster di coach D’Alessio non basta una super lady Mauriello, che autrice di 19 punti prova il miracolo. Per una 3E Geco che deve praticamente soltanto gestire non serve fare più di tanto. Una 3E Geco che spegne però l’attenzione troppo presto e Carrozzeria Falcone ci prova, facendosi prepotentemente sotto. A 7 secondi dalla sirena è Diglio ad avere il tiro da due che potrebbe valere l’88-88. Il tiro però è debole. Dopo il ko all’esordio con Pasta La Forza dunque, arriva la prima vittoria di questo Bip per la rosa in ‘white’ del duo Polidori, mentre Carozzeria Falcone incappa nella seconda sconfitta consecutiva.