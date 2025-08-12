A Gaeta la processione per Maria SS di Porto di Salvo

Domenica 10 agosto il personale Vigili del Fuoco del Nucleo Nautico di Gaeta ha partecipato, con il coordinamento della Capitaneria di Porto di Gaeta, grazie all’impiego dell’Unità Navale VF 1086 e di una moto d’acqua, alla processione in mare prevista in occasione della festività di Maria SS di Porto Salvo della città di Gaeta. L’evento, molto sentito dalla comunità locale, ha richiesto un particolare impegno da parte di tutte le componenti che operano all’interno dell’area Portuale di Gaeta, al fine di garantire la tutela, la sicurezza e la salvaguardia delle persone che con le loro imbarcazioni hanno seguito la statua della Santa Maria, lungo il percorso.