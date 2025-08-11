Cori trionfa al Palio dell’Anello 2025 di Cisterna

Cori conquista il Palio dell’Anello 2025, andato in scena domenica 10 agosto lungo Corso della Repubblica a Cisterna di Latina. Con quattro anelli centrati, la squadra lepina si è aggiudicata l’ambito stendardo artistico realizzato da Maria Pia Biagini, al termine di una sfida serrata e spettacolare.

In gara 32 cavalieri, in rappresentanza di 10 comuni, davanti a un pubblico partecipe e appassionato. L’evento si è aperto con la sfilata del gruppo folkloristico “Esso Chissi de Cisterna”, i Butteri e i cavalieri partecipanti. A dare il via alla competizione è stato Franco “Franchino” Salvatori, storico protagonista della corsa e premiato come veterano del Palio.

La gara, articolata in quattro sessioni, ha vissuto momenti di alta tensione con due spareggi decisivi. Nel primo, Roberto Marchioni (Cori) ha avuto la meglio su Massimiliano Lutero (Sezze) per il primo posto; nel secondo, Luigi Paolo Zampini (Sermoneta) ha superato Luca Palmieri (Lariano) e Pino Cappelletti (Norma) per il terzo gradino del podio.

Classifica individuale cavalieri:

1° Roberto Marchioni (Cori)

2° Massimiliano Lutero (Sezze)

3° Luigi Paolo Zampini (Sermoneta)

4° Luca Palmieri (Lariano)

5° Pino Cappelletti (Norma)

Riconoscimenti speciali al più giovane cavaliere, Riccardo Iacobucci di Cisterna, a Franco “Franchino” Salvatori come veterano del Palio e all’artista Maria Pia Biagini.

«Il Palio dell’Anello 2025 – hanno commentato il sindaco Valentino Mantini, l’assessora alla Cultura Maria Innamorato e la delegata agli Eventi, Turismo e Spettacolo Aura Contarino – ha confermato la sua capacità di unire tradizione, sport e spettacolo, regalando una serata indimenticabile sotto le stelle d’agosto».