Per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket trasferta d’allenamento con Scafati

LATINA – A due settimane dall’inizio della preparazione, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket affronta la prima trasferta d’allenamento sul parquet del PalaMangano, con i padroni di casa di Scafati Basket. Lo scrimmage è in programma mercoledì 20 agosto alle 20 contro una squadra che milita nella massima serie Nazionale. “Per i nerazzurri sarà un test impegnativo per iniziare a mettere minuti nelle gambe e ritmo nel gioco. L’incontro servirà principalmente per eseguire i primi test tecnici, ma anche per valutare energia e resistenza degli atleti fuori dalle consuete sedute di allenamento”, dicono dal club in una nota.

“Non sarà solo un allenamento, sarà un primo segnale del tipo di squadra che si sta delineando”, assicurano dallo staff tecnico guidato da coach Gramenzi.