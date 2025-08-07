A Monte San Biagio i Carabinieri assistono allo spaccio: arrestano spacciatore ed acquirente

MONTE SAN BIAGIO – A Monte San Biagio i Carabinieri hanno assistito e documentato la vendita di droga da parte di un 44enne del posto che era in macchina con un 38enne posto ad un 33enne di Fondi a bordo di un’altra auto. Al termine dello scambio sono intervenuti i carabinieri che nella macchina dello spacciatore hanno trovato 40 grammi di “cocaina” suddivisa in 6 dosi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, nonché una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, con serbatoio contenente n. 5 proiettili dello stesso calibro.

Il 33enne invece i Carabinieri è stato trovato con un sacchetto contenente 25 dosi di sostanza stupefacente di tipo “cocaina” per un peso complessivo di 11,50 grammi, merce appena acquistata. I Carabinieri hanno anche trovato poco lontano dalle autovetture, 3 singole dosi si sostanza stupefacente di “cocaina” che il passeggero, l’uomo di 38 anni, ha tentato di disfarsi lanciandole dal finestrino, mentre stavano sopraggiungendo i militari dell’Arma. Entrambi sono stati arrestati, il 38enne, è stato segnalato alla Prefettura di Latina come assuntore di sostanze stupefacenti.