Catturato in Spagna il latitante legato alla criminalità organizzata, il video dell’arresto

BARCELLONA – È stato arrestato in Spagna Massimiliano Del Vecchio, noto latitante di 42 anni, legato alla criminalità organizzata e ai cartelli romani, già oggetto di indagini da parte del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Latina e della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. L’uomo è stato fermato all’uscita di una clinica odontoiatrica dove si era recato per un intervento, portando con sé circa 100.000 euro in contanti. Il blitz è avvenuto in collaborazione con le autorità spagnole e con il supporto della cooperazione internazionale. Il soggetto, che già in passato era stato arrestato in Spagna, circolava con un documento d’identità falso: una carta d’identità italiana apparentemente autentica ma con dati anagrafici falsificati. Nonostante non ci fossero stati precedenti contatti diretti, il latitante aveva riconosciuto uno degli investigatori italiani, segno del costante monitoraggio operato dalle organizzazioni criminali anche nei confronti delle forze dell’ordine.

Secondo gli inquirenti, la capacità di rimanere latitante per lunghi periodi è resa possibile grazie a una rete di appoggi logistici e finanziari, spesso composta da persone fedeli che ricevono sostegno economico in cambio di protezione e silenzio. «Un latitante non può restare tale se non ha disponibilità economiche ingenti e una rete di supporto che lo accompagni ovunque», è stato spiegato in conferenza stampa.

Il soggetto, descritto come lucido e collaborativo al momento dell’arresto, ha chiesto di contattare la famiglia e il proprio legale e non ha opposto resistenza.

Le autorità sottolineano che l’arresto rappresenta il frutto di mesi di indagini e attività sotto copertura, condotte anche durante il periodo estivo e con la rinuncia a ferie da parte di molti investigatori. L’operazione resta ancora in fase attiva: nelle ore successive all’arresto sono proseguite perquisizioni e accertamenti sia in Italia che in Spagna.

«Questa provincia — ha dichiarato uno degli ufficiali — non è esente da dinamiche criminali radicate. La presenza di figure delinquenziali con legami mafiosi è un dato noto da tempo, sebbene spesso sottovalutato.» L’arresto rappresenta un nuovo tassello nella lotta alla criminalità organizzata internazionale e al narcotraffico, fenomeni sempre più interconnessi a livello europeo.