Latina e Sabaudia: una denuncia per furto ed un arresto per danneggiamento

LATINA E SABAUDUA: Denunciato in stato di libertà dai Carabinieri un uomo di 42 anni residente a Latina, per furto aggravato. I Carabinieri di Pontinia, hanno iniziato le indagini dopo la denuncia presentata da un cittadino cinese di 28enne per il furto del registratore di cassa della sua attività. I Carabinieri in poso tempo hanno scoperto e denunciato l’artefice del furto.

A Sabaudia invece è stato arrestato un uomo di 56 anni del posto, in esecuzione dell’ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Latina. L’ uomo deve scontare 4mesi di reclusione, poiché riconosciuto colpevole di danneggiamento, reato commesso a ottobre 2019 a Sabaudia. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stata associata alla Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.