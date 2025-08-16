A Sezze il concerto del Sistema Solare: “Lucio Battisti e non solo”

SEZZE – Domenica 17 agosto alle 21, a Sezze c’è un nuovo appuntamento dell’Estate Setina 2025 promossa dal Comune. Torna anche quest’anno, sul palco dell’arena del Centro sociale Calabresi, la band “Il Sistema Solare” con il concerto dal titolo “Lucio Battisti e non solo”. “Ci entusiasmeremo con le canzoni immortali di Lucio Battisti e le canzoni della musica italiana ed internazionale dagli anni 60 ad oggi”, promettono i protagonisti.
Si esibiranno Angelo Molinari alla voce, Armando Di Lenola e Carlo Notarfonso alle chitarre soliste, Gianluca Morea al basso, Piero Formicuccia alle tastiere, Stefano Marchionne alla chitarra, Vincenzo Di Prospero alla batteria, le coriste Anna Tiberi, Ilaria Staiano e Giancarla Rossi.
La band è attiva nel panorama musicale locale e provinciale da più di 45 anni.