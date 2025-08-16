Sabaudia, 15 mila per il concerto di Fausto Leali

SABAUDIA – A Sabaudia 15mila persone hanno assistito al concerto di Ferragosto con Fausto Leali, promosso dal Comune di Sabaudia. Il cantante, vera icona pop, era in grande forma e ha coinvolto il pubblico invitandolo a cantare con lui i suoi più grandi successi. Alla fine dello spettacolo, però, i fuochi d’artificio hanno causato l’incendio di un grosso albero nella pineta alle spalle del Comune. Ci sono stati momenti di tensione per le possibili conseguenze, poi l’incendio è stato domato rapidamente dai volontari della protezione civile e dalla polizia locale immediatamente intervenuti. Non senza uno strascico polemico.