FRZ avvia il servizio di raccolta rifiuti a Santi Cosma e Damiano

Futuro Rifiuti Zero avvia ufficialmente la gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Santi Cosma e Damiano. Si tratta di una nuova sfida per l’azienda, che intende garantire anche a questa comunità del Sud Pontino un servizio efficiente, di qualità e sostenibile, unendo economicità e attenzione all’ambiente. «L’avvio del servizio a Santi Cosma e Damiano rappresenta un passo importante per FRZ e per il territorio – afferma l’Amministratore Unico, Raffaele Rizzo – Il nostro obiettivo è portare anche qui un modello di gestione ispirato alla trasparenza, alla legalità e alla vicinanza ai cittadini. Vogliamo dimostrare che una società pubblica sana può offrire servizi di qualità, generando fiducia e orgoglio nella comunità».

Nelle prossime settimane, FRZ estenderà anche a Santi Cosma e Damiano i progetti “Olio per Olio”, “Miniera Urbana” e “Utile”. Quest’ultimo, in particolare, consentirà alle famiglie in difficoltà di ricevere gratuitamente una lavatrice rigenerata di classe A++.

Variazione temporanea per il ritiro degli ingombranti: Per motivi organizzativi legati all’avvio del servizio, il ritiro degli ingombranti sarà sospeso fino alla seconda settimana di settembre e riprenderà regolarmente subito dopo. Le prenotazioni per il ritiro saranno nuovamente possibili a partire dal 18 agosto, contattando il numero verde 800 911 334 (gratuito da rete fissa).

Il calendario di raccolta per le altre tipologie di rifiuto resta invariato e seguirà la programmazione già in vigore.

Sono già attivi i canali social dedicati a FRZ Santi Cosma e Damiano e la nuova pagina web, dove sarà possibile consultare informazioni, aggiornamenti e avvisi.