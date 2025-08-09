Aggressione in Q4, il pittbull in canile: “Il proprietario non lo ha saputo gestire. Il cane ora non mostra segni di squilibrio”

LATINA – E’ stato denunciato il padrone del pittbull che giovedì sera nel quartiere Q4 a Latina, dove era in giro senza guinzaglio e senza museruola, ha prima aggredito l’uomo che lo portava a spasso, un parente del suo proprietario, poi, vistosi accerchiato da un gruppo intervenuto per difendere l’uomo con grossi bastoni raccolti da terra, ha aggredito anche loro inseguendo e cercando di mordere chi lo stava violentemente picchiando. Dopo un parapiglia durato circa 30 minuti, con persone che si sono rifugiate sui tetti delle auto per sfuggire all’animale ormai fuori controllo, sono arrivati i soccorsi e il molosso è stato avvicinato da una guardia zoofila, addormentato con un anestetico e portato via. Ora è ora in canile sotto osservazione e in custodia alla Asl.

In un lungo post, l’Associazione Amici del Cane di Latina parla di “una versione dei fatti che necessita di essere approfondita”.

“L’aggressione, avvenuta ieri sera, ha avuto come vittima il proprietario dell’animale e diverse persone intervenute – si legge nel post – . È comprensibile la paura che un evento del genere possa generare. Tuttavia, è fondamentale analizzare la dinamica dell’accaduto per evitare facili generalizzazioni sulla razza. Dalle nostre verifiche e dai racconti, sembra che l’animale non fosse gestito in modo adeguato dal proprietario: era privo di guinzaglio e museruola, e l’uomo ha dimostrato di non saperlo in nessun modo gestire.

L’aggressività del cane, in una situazione già tesa, è aumentata purtroppo dalla reazione delle persone presenti, che hanno urlato e minacciato l’animale con bastoni e persino tentato di investirlo con un’auto. In una situazione di estremo stress, è naturale che il cane reagisca difendendosi.

L’intervento di una guardia zoofila ha dimostrato come la calma e la professionalità possano fare la differenza. L’uomo, senza violenza, è riuscito ad avvicinare il cane, prenderlo e portarlo in sicurezza al canile, dove si trova ora sotto la custodia del servizio ASL.

Le volontarie questa mattina ci hanno confermato che il cane è tranquillo e si è mostrato docile con l’operatore. Il pitbull, che ha alcune escoriazioni sul pelo e piccole ferite alla bocca, sta bene e non presenta segni di squilibrio. Anzi, ha scodinzolato nel box e si è mostrato docile e mite.

Questo episodio non deve gettare discredito su una intera razza. Ribadiamo che l’aggressività di un cane non è una caratteristica innata, ma è spesso la conseguenza di una cattiva gestione, un’educazione errata e, in questo caso, anche di reazioni sconsiderate da parte di chi si è trovato coinvolto”.