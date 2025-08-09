ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

l'incidente

San Felice Circeo, scontro tra auto e moto in Via Monte Circeo, quattro feriti

Il più grave è lo scooterista, un 24enne. Nell'auto anche un bambino di quattro anni

SAN FELICE CIRCEO –  Quattro persone sono rimaste ferite, una in maniera grave, nel tardo pomeriggio di venerdì in un incidente stradale avvenuto a San Felice Circeo, in Via Monte Circeo. Lo scontro, tra uno scooter TMAX, condotto da un ragazzo del posto di 24 anni, e un’auto guidata da una donna di 41 anni, di nazionalità polacca, residente nel territorio comunale.

A bordo dell’auto, insieme alla conducente, erano presenti anche il marito e il figlio di 4 anni. Tutti sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il giovane a bordo dello scooter è stato trasportato in codice rosso per dinamica.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di San Felice Circeo con il supporto dell’Arma dei Carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

