San Felice Circeo, scontro tra auto e moto in Via Monte Circeo, quattro feriti

SAN FELICE CIRCEO – Quattro persone sono rimaste ferite, una in maniera grave, nel tardo pomeriggio di venerdì in un incidente stradale avvenuto a San Felice Circeo, in Via Monte Circeo. Lo scontro, tra uno scooter TMAX, condotto da un ragazzo del posto di 24 anni, e un’auto guidata da una donna di 41 anni, di nazionalità polacca, residente nel territorio comunale.

A bordo dell’auto, insieme alla conducente, erano presenti anche il marito e il figlio di 4 anni. Tutti sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il giovane a bordo dello scooter è stato trasportato in codice rosso per dinamica.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di San Felice Circeo con il supporto dell’Arma dei Carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.