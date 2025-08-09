Aprilia, coltellate al costato, ferito in un parco pubblico un 23enne tunisino

APRILIA – Colpito con alcune coltellate assestate al torace, è stato ferito nella notte un ragazzo di nazionalità tunisina di 23 anni. I fatti all’interno di un parco pubblico dove, dopo la chiamata al 112, sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la vittima residente in provincia di Cuneo, già nota alle forze di polizia, mentre era all’interno del parco in compagnia di alcuni suoi connazionali, è stata avvicinata da un gruppo e raggiunta al costato da alcuni fendenti. Grazie alla perlustrazione della zona compiuta immediatamente, i carabinieri sono riusciti a trovare un coltello che è stato posto sotto sequestro. Il giovane ferito è stato soccorso dal 118 e portato all’ospedale di Aprilia. Le indagini proseguono per trovare gli autori.