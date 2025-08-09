ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

CRONACA

Ponza, controlli straordinari dei Carabinieri: segnalato un giovane per droga

Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Ponza, insieme ai militari della Sezione Operativa della Tenenza di Gaeta e al battello CC 403 Med Defence, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio lungo la fascia costiera dell’isola. L’operazione, mirata a prevenire reati comuni e attività di spaccio, ha puntato anche a garantire maggiore sicurezza nella circolazione stradale, con particolare attenzione alle zone della “movida” e ai luoghi di aggregazione più frequentati. Nel corso dei pattugliamenti sono stati controllati 12 veicoli, identificate 90 persone – 13 delle quali con precedenti di polizia – ispezionate 5 imbarcazioni e un’attività commerciale. Durante l’attività è stato segnalato all’autorità amministrativa un cittadino straniero di 24 anni, trovato in possesso di una modica quantità di hashish, poi sequestrata.

