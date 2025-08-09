Latina, dopo la separazione le minacce di morte: “Ti sgozzo”. Divieto di avvicinamento per un 41enne moldavo

LATINA – Allontanato dalla casa familiare dopo le gravi rivolte minacce alla ex compagna: “Ti ammazzo… Ti sgozzo”, tra le frasi pronunciate precedute da pesantissime offese alla donna. La misura è stata emessa dal GIP del Tribunale di Latina nei confronti di un uomo di 41 anni di nazionalità moldava e eseguita dalla squadra mobile della questura di Latina.
L’ordine del giudice dispone anche il divieto di avvicinamento, con particolari modalità di controllo, nei confronti dell’uomo gravemente indiziato del reato di maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi. Comportamenti violenti tenuti nel corso degli anni di convivenza nei confronti della compagna e del figlio minore.
L’uomo, secondo quanto ricostruito dai poliziotti, agiva anche sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed alcoliche, e ha proseguito nelle sue condotte violente anche dopo la fine della relazione.